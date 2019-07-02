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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

02.07.2019 01:29

Ankara’da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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