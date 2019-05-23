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Silah altındakiler yeni askerlik sisteminden yaralanabilecek mi? 6 ayını dolduranlar erken terhis olabilecek mi?

23.05.2019 10:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tüm detaylarını açıkladığı yeni askerlik sisteminin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yeni sisteme göre, 30 bin lira bedelli askerlik ücrerti ödenecek. Askerlik süresi bedelli hariç 6 ay olacak. 6 ayın sonunda kalmak isteyen askerlere 2 bin lira aylık ödeme yapılacak. Peki yeni askerlik sisteminden kimler yararlanacak? Yoklama kaçaklarıyla bakaya kalanlar yararlanabilecek mi? Askerlikte 6 ayını dolduranlar erken terhis olabilecek mi? Bayramdan önce yasaaşacak mı? İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm merak edilenler...


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