Sıla'dan skandal hareket! Şarkıcı Sıla Gençoğlu İzmir konserinde sahnede rakı içti (Video) 05.09.2019 16:26

Sıla, geçtiğimiz akşam İzmir'deki bir festivalde sahne aldı. Son dönemlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla Gençoğlu, İzmir Arena'da verdiği konser sırasında sahnede rakı içti. Sahnede Sezen Aksu'yu anarak seyircilerin kadeh kaldırmasını isteyen Sıla, kendisi de "Vur Kadehi Ustam" şarkısında kadehi seyircisine kaldırdı. Gitaristini de unutmayan ünlü şarkıcı, bir yudum da ona verdi. Sıla'nın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki aldı.

Sıla iyice tozuttu. Önce sahnede izleyicinin isteğini yerine getirmedi sonra rakı içti! Son dönemlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz akşam İzmir Arena'da konser verdi. Sıla'nın sahnede rakı kadehi kaldırması sosyal medyada büyük tepki aldı.

AÇIK HAVA GAZİNO

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla, dün akşam İzmir Arena'da sahne aldı. Gecede özel orkestrasıyla hayranlarına farklı bir gazino deneyimi yaşatan Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkıları İzmirliler için seslendirdi.

Sahnede Sezen Aksu'yu anarak seyircilerin kadeh kaldırmasını isteyen Sıla, kendisi de "Vur Kadehi Ustam" şarkısında kadehi seyircisine kaldırdı. Gitaristini de unutmayan ünlü şarkıcı, bir yudum da ona verdi. Sıla'nın bu hareketi sosyal medyada "kötü örnek oluyorsun", "zıkkım iç" şeklinde eleştirilere neden oldu.

İYİCE TOZUTTU!

Sıla, geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Sıla'nın konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı. Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin bir kısmı konseri terk etti.

Sıla'nın iki konserinde de yaptığı bu hareketler, "Sıla iyice tozuttu" yorumlarına neden oldu.