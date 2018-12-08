Haberler Web TV Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi

Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi

08 Aralık 2018, Cumartesi

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvuran Sıla, İstanbul gecelerinde ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin davayla ilgili sorularını yanıtsız bırakan ünlü şarkıcı, arabasına binerek hızla uzaklaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları