Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvuran Sıla, İstanbul gecelerinde ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin davayla ilgili sorularını yanıtsız bırakan ünlü şarkıcı, arabasına binerek hızla uzaklaştı.
Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi08 Aralık 2018, Cumartesi
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