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Sıla hakkında şok iddia! Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Ziynet Sali'nin kolunu kırdı!

09 Kasım 2018, Cuma

Sıla'nın Ahmet Kural'dan şiddet görmesine sebep olan isim olarak gösterilen Ziynet Sali gösterilmişti. Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi. İddiaya göre Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde şarkıcı Ziynet Sali'nin kolunu kırdı.


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