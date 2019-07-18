Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi 18.07.2019 11:13

Türkiye sınır içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmıyor. Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, biksi makineli tüfek ile 50 fişek, 10 roketatar mühimmatı ve 10 sevk fişeği ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nın Gezer Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

SİLAH VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon bölgesinde yapılan aramada, biksi makineli tüfek ile 50 fişek, 10 roketatar mühimmatı ve 10 sevk fişeği bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise olay yerinde imha edildi.