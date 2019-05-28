Siirt'te terör operasyonu! Biri turuncu listede iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada; terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Siirt'te terör operasyonu! Biri turuncu listede iki terörist etkisiz hale getirildi28.05.2019 09:29
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