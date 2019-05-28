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Siirt'te terör operasyonu! Biri turuncu listede iki terörist etkisiz hale getirildi

28.05.2019 09:29

İçişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada; terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


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