İç güvenlik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda teröristler inlerinde sıkıştırıldı. A Haber'de olay yerinden görüntüleri aktardı.
Siirt'te terör operasyonu! 3 terörist inlerinde sıkıştırıldı11.08.2019 21:33
- Siirt'te terör operasyonu! 3 terörist inlerinde sıkıştırıldı
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