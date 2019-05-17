Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.
Siirt'te PKK'ya operasyon! Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak etkisiz hale getirildi17.05.2019 17:09
- Fethin simgesi Şehzade Korkut Camii'de 123 yıl sonra ilk ezan okundu
- Siirt'te PKK'ya operasyon! Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak etkisiz hale getirildi
- Binali Yıldırım: Biz, bizi sevmeyeni de seviyoruz
- Esra Erol'da canlı yayınında saldırı! Ümit Dirican'dan Esra Erol'da ekibine büyük şok!
- AK Parti belediyeleri mercek altına alıyor! Yılda 2 kez rapor hazırlanacak
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işçilerin bakım onarım çalışmaları kameralara yansıdı
- Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
- Fatih Terim ve Hasan Şaş'ı kahkahaya boğan espri
- Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar belli oldu
- Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın ayakkabısı bulundu
- Başkan Erdoğan İstanbul'da
- İstanbul'da bir garip olay! Eski eşinin sevgilisini vurdu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.