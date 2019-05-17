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Siirt'te PKK'ya operasyon! Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak etkisiz hale getirildi

17.05.2019 17:09

Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.


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