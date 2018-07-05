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Siirt'te kaybolan Salih Oral bulundu

04 Temmuz 2018, Çarşamba

Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 3 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu. Oral’ın köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğu öğrenildi. Oral'ın kayıp olduğu süre boyunca ot ve yabani meyvelerle beslenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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