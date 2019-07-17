Siirt'te kan donduran olay! Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti

Siirt'te kan donduran bir olay meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında taraflardan birinin baygınlık geçirerek yere düşmesinin ardından diğer şahıs aracıyla manevra yaparak yerdeki şahsın üzerinden geçti. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Siirt'te kavga ettiği kişinin hafif ticari araçla üzerinden geçerek yaralayan zanlı tutuklandı.
Veysel Karani Mahallesi 1914. Sokak'ta M.B.S ile F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Bu sırada baygınlık geçiren M.B.S. yere düştü.
Durumu öğrenen M.B.S'nin oğlu ve çevredeki bir kişi koşarak olay yerine geldi.
Bu sırada F.E. aracıyla manevra yaparak M.B.S'nin üzerinden geçti.
Olayda M.B.S. ve oğlu yaralandı.
Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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