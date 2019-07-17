Siirt'te kan donduran olay! Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti 17.07.2019 16:22

Siirt'te kan donduran bir olay meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında taraflardan birinin baygınlık geçirerek yere düşmesinin ardından diğer şahıs aracıyla manevra yaparak yerdeki şahsın üzerinden geçti. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.