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Siirt'te akılalmaz olay! Öğretmenler kavga etti, öğrenciler ayırdı... Kavga anı kamerada

25.10.2019 19:19

Siirt ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı.


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