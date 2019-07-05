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Siirt Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

05.07.2019 14:39

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.


Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, araçtaki askerlerden 2'si, hafif yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirilip, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlayıcı yerleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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