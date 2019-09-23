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Siirt Pervari’de 7 PKK'lı öldürüldü! Operasyonu Siirt Valisi Ali Fuat Atik anlattı

23.09.2019 01:01

Siirt Pervari’de yapılan terör operasyonunda 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan hava destekli operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Operasyonla ilgili ayrıntıları A Haber Muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu Siirt Valisi Ali Fuat Atik anlattı.


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