Siirt Pervari’de yapılan terör operasyonunda 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan hava destekli operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Operasyonla ilgili ayrıntıları A Haber Muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu Siirt Valisi Ali Fuat Atik anlattı.
Siirt Pervari’de 7 PKK'lı öldürüldü! Operasyonu Siirt Valisi Ali Fuat Atik anlattı23.09.2019 01:01
- Siirt Pervari’de 7 PKK'lı öldürüldü! Operasyonu Siirt Valisi Ali Fuat Atik anlattı
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