Siirt Eruh'ta bir mağarada sıkıştırılan terörist için terör operasyonu düzenlendi. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak operasyonu canlı yayında aktardı.
Siirt Eruh’ta terör operasyonu! Mağarada sıkıştırıldı11 Ocak 2019, Cuma
- Siirt Eruh’ta terör operasyonu! Mağarada sıkıştırıldı
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