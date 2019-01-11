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Siirt Eruh’ta terör operasyonu! Mağarada sıkıştırıldı

11 Ocak 2019, Cuma

Siirt Eruh'ta bir mağarada sıkıştırılan terörist için terör operasyonu düzenlendi. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak operasyonu canlı yayında aktardı.


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