Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit oldu

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.
Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit oldu03.07.2019 21:43
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