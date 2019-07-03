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Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit oldu

03.07.2019 21:43

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.


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