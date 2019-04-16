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SİHA ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi

16.04.2019 21:53

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.


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