Sigara için ''standart paket'' uygulaması başlıyor 02.03.2019 11:57

Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85’e çıkartılıyor, marka logo ve simgeleri kaldırılıyor. Uygulama 5 Temmuz’da başlayacak.