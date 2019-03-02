Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85’e çıkartılıyor, marka logo ve simgeleri kaldırılıyor. Uygulama 5 Temmuz’da başlayacak.
Sigara için ''standart paket'' uygulaması başlıyor02.03.2019 11:57
- Sigara için ''standart paket'' uygulaması başlıyor
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