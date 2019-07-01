Şifalı bitkiler nelerdir? Hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor? (Video) 01.07.2019 14:18

Daha ilk çağlardan beri bitkiler sağlık konusunda insanoğlunun yardımcısı olmuştur. İnsan, deneye yanıla sağlığına en faydalı bitkiyi bulmuştur. Peki insan sağlığına iyi gelen şifalı bitkiler neler? Hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor? Chia tohumu nedir? Neye iyi gelir? Zencefil hangi hastalığa iyi gelir? Çubuk tarçının faydaları nelerdir? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı...