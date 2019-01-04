Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş bir arsanın bahçe duvarı yağış ve rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta bulunan boş arsanın bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildi04 Ocak 2019, Cuma
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