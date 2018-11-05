Programlarında kadına şiddete tepki gösteren televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın eşine,fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Evliliği iki yılda biten ünlü sunucunun, boşanma dilekçesinde, eşinin yüzüne yumruk atarak 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dediği öne sürülüyor.
Şiddet Karşıtı Yayın Yapan Küçükkayadan Eşine Tehdit Senin Yüzünü Dağıtırım05 Kasım 2018, Pazartesi
- Şiddet Karşıtı Yayın Yapan Küçükkayadan Eşine Tehdit Senin Yüzünü Dağıtırım
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