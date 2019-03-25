Sicili bozuk ABD bankası JP Morgan Chase 25.03.2019 09:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Türkiye’nin manipülasyon soruşturması başlattığı JP Morgan’ın sicili bir hayli bozuk. İtalya’da merkezini polisin bastığı, Uzakdoğu ve Avrupa’da manipülasyon cezası alan bankanın milyarlarca dolarlık ceza yemişliği var.