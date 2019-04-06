Sıcaklık artıyor! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan 2019 il il hava durumu raporu 06.04.2019 11:13

6 Nisan 2019 Cumartesi son dakika hava durumu ile ilgili bilgiler Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlandı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Nisan 2019 il il hava durumu raporu