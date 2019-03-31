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Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı

31.03.2019 16:58

Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.


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