Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı 31.03.2019 16:58

Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.