Sezai Temelli’den küstah sözler: 23 Haziran’da CHP’ye oy verirseniz.... 15.05.2019 00:20

Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, Kandil'in sözcüsü HDPKK ile kol kola girmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her defasında HDPKK ile yaptıkları ittifakı inkar etmeye devam etse de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yine yaptığı açıklamalarla CHP'ye göz kırptı. İşte o skandal açıklama...