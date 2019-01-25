Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul ederken, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirmeyi başardı. Şeyma Subaşının direk dansı yaparken çektiği videoyu sosyal medya paylaşması üzerine, Subaşı'nın bir takipçisinden, "Kadın her şeyi başarabiliyor helal olsun." yorumu geldi.
Şeyma Subaşı'nın yeni hobisi: Direk dansı! Sosyal medya Şeyma Subaşı'nın direk dansını konuşuyor!25 Ocak 2019, Cuma
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