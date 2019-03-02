Şeyma Subaşı'nın maskeli cesur pozları olay yarattı! 02.03.2019 16:44

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Venedik'te katıldığı bir partiden paylaştığı maskeli fotoğraflar çok konuşuldu.