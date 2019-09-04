Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'dan dayak yedi! 04.09.2019 17:45

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. 29 yaşında Melisa adında bir kızı olan Subaşı, Instagram'ı aktif kullanmayı bir hayli seviyor. Yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünden sevgilisi Guido ile boks yaparken çekildiği anları paylaştı. Spor yapmayı seven ve fit bir vücuda sahip olan Şeyma Subaşı, sevgilisinden fena dayak yedi...