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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile ilk kez fotoğraf paylaştı

06.04.2019 10:59

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Guido Senia, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.


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