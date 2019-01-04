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Şeyma Subaşı kızına böcek yedirmeye çalıştı!

04 Ocak 2019, Cuma

Yaptığı her paylaşımla çok konuşulan Şeyma Subaşı, bu kez kızı Melisa'ya zorla böcek yedirmeye çalıştığı videoyla olay yarattı.


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