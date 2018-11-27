Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasından sonra ortaya çıkan video sosyal medyada büyük ilgi gördü! 27 Kasım 2018, Salı

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı dün Silivri Adliyesi'nde 1 yıl 2 aylık evliliklerini sonlandırdı. Dünya çapında katıldığı Burning Man gibi festivaller, Miami, Dominik ve İstanbul arasında geçen lüks hayatıyla sürekli olay olan Subaşı’nın Ilıcalı’dan alacağı nafaka da belli oldu. 5 yaşındaki kızları Melisa'nın velayeti anneye verilirken, baba Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek ve 10 milyon TL değerinde bir ev verecek. Magazin gündeminde bu konular konuşulurken ortaya çıkan bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Acun Ilıcalı ile ani bir kararla boşanan Şeyma Subaşı'nın teyzesinin yıllar önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.