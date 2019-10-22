Acun Ilıcalı'nın canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan aldığı mesaj kısa sürede gündeme oturdu. Şeyma Subaşı'nın mesajını gören seyirciler şoke oldu. Acun Ilıcalı'nın canlı yayına katıldığı sırada mesaj atan eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden bir açıklama yayınladı. İşte Şeyma Subaşı'nın mesaj açıklaması...
Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj hakkında bakın neler söyledi!22.10.2019 13:01
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