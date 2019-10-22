Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj sonrası açıklama yaptı: Sonuçta bizim Acun'la... 22.10.2019 13:01

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan aldığı mesaj kısa sürede gündeme oturdu. Şeyma Subaşı'nın mesajını gören seyirciler şoke oldu. Acun Ilıcalı'nın canlı yayına katıldığı sırada mesaj atan eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden bir açıklama yayınladı. İşte Şeyma Subaşı'nın mesaj açıklaması...

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sahibi olduğu kanalda canlı yayında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Acun Ilıcalı kıpkırmızı oldu.

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI MESAJ!

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

Canlı yayında yaşanan olayın ardından Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı Instagram hesabından şunları söyledi; "Demin Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz tabii ki Şeyma Subaşı'nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok."

Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin. Bizim önceliğimiz tabii ki de Melisa. Biz her zaman bunları konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz. İnşallah başka boyutlara taşınmaz bu olay. Ne diyeyim, anlayış istiyorum." açıklamalarında bulundu.