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Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Ölümden döndü

26.04.2019 10:22

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bir anda alevlerin ortasında kalan sürücü son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı.


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