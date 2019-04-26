Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Ölümden döndü 26.04.2019 10:22

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bir anda alevlerin ortasında kalan sürücü son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı.