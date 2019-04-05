Haberler Web TV Sevgilisini başka bir kadınla gördü elini kana buladı! O anlar kamerada

Sevgilisini başka bir kadınla gördü elini kana buladı! O anlar kamerada

05.04.2019 12:53

Esenyurt'ta Suriyeli kadın, başka bir kadınla gördüğü erkek arkadaşını elinden bıçakladı. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları