Sevgilisi Ceren Kaplakarslan'a şiddet uygulayan Temel Kankıran tahliye oldu (Video) 03.10.2019 11:13

Temel Kankıran’ın şiddet uyguladığı 7 aylık hamile Ceren Kaplakarslan’dan taş! Oyuncu, görevliye saldırıp ‘Suçum yok’ diyen bir ayı karikatürünü paylaştı. Ünlü oyuncu, ‘Mağdur benim’ diyen eski aşkının tahliye oluşuna da bu şekilde isyan etti...

Temel Kankıran'ın şiddet uyguladığı 7 aylık hamile Ceren Kaplakarslan'dan taş! Oyuncu, görevliye saldırıp 'Suçum yok' diyen bir ayı karikatürünü paylaştı. Ünlü oyuncu, 'Mağdur benim' diyen eski aşkının tahliye oluşuna da bu şekilde isyan etti...

Kendisinden 7 aylık hamile Ceren Kaplakarslan'la annesi Nuray Deveci'yi dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan Temel Kankıran, önceki gün tahliye edildi. Kankıran'ın avukatı, müvekkilinin 'mağdur' olduğunu iddia etti.

30 yaşındaki oyuncunun Kankıran'a iftira attığını öne süren avukatı, ekledi: "Müvekkil, silahının alınmasına karşı kendisini korumak isterken meydana gelen itişmede yaralama oldu.



Kankıran'ın silah kabzasıyla yüzünü yaraladığını iddia eden oyuncu, ABD'de olduğu için duruşmaya katılmadı.