"Sevgili" vaadiyle kandırıp "fuhuş" yaptırdılar

Mersin'de sevgili oldukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 erkekle, onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.
"Sevgili" vaadiyle kandırıp "fuhuş" yaptırdılar30.04.2019 13:24
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