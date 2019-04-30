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"Sevgili" vaadiyle kandırıp "fuhuş" yaptırdılar

30.04.2019 13:24

Mersin'de sevgili oldukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 erkekle, onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.


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