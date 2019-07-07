SETA'dan kara propagandaya cevap: Batı medyasının objektif olmadığını yansıttık 07.07.2019 18:31

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından tamamen açık kaynaklardan alınan bilgilerle hazırlanan medya raporu bazı odaklar tarafından "gazetecilere fişleme" başlıklarıyla hedef alındı. SETA tarafından hazırlanan raporda yabancı medya kuruluşlarının terörle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye'nin Suriye politikası ve mega projelere verilen tepkiler ile neye hizmet ettiklerini gözler önüne serilirken, muhalif medya olarak bilinen kesimin raporu çarpıtarak sunması tepki çekti. Raporla ilgili olarak açıklamalarda bulunan SETA Toplum ve Medya Araştırma Direktörü ve Takvim Gazetesi Yazarı İsmail Çağlar, "Batı medyasının objektif olmadığını yansıttık, rapor şeffaftır" dedi.