SETA'dan çarpıcı uluslararası medya raporu! 07.07.2019 17:40

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından tamamen açık kaynaklardan alınan bilgilerle hazırlanan medya raporu bazı odaklar tarafından "gazetecilere fişleme" başlıklarıyla hedef alındı. SETA tarafından hazırlanan raporda yabancı medya kuruluşlarının terörle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye'nin Suriye politikası ve mega projelere verilen tepkiler ile neye hizmet ettiklerini gözler önüne serilirken, muhalif medya olarak bilinen kesimin raporu çarpıtarak sunması tepki çekti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) yabancı medya kuruluşlarının, kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden bir rapor yayımladı. Çalışan profillerinin de incelendiği raporda çalışanların geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konuldu. Raporda yabancı kuruluşların Türkiye'de birçok internet sitesi ve YouTube kanalı açmasına dikkat çekilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarını muhalif medyanın en önemli gücü haline getirdiği göze çarpıyor. Hazırlanan rapor yabancı medya kuruluşlarının terörle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye'nin Suriye politikası ve mega projelere verilen tepkiler ile neye hizmet ettiklerini gözler önüne serdi.

GAZETECİLER FİŞLENİYOR YALANI

Tamamen açık kaynaklardaki bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan bu rapor Türkiye'deki bazı odakları oldukça rahatsız etti. Medyadaki bazı isimler için "Yandaş" başlıkları atarak bu gazetecileri hedef Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler "Gazeteciler fişleniyor" yalanına sarıldı. SETA tarafından hazırlanan bu rapor sonrası foyalarının meydana çıkmasının verdiği korkuyla bu başlıkları atan gazetelerin geçtiğimiz yıllarda şema hazırlayarak bazı isimleri açıkça hedef gösterdiği ortaya çıktı.

RAPOR ŞEFFAF VE GAZETECİLİK İLKELERİNE UYGUN

İsmail Çağlar, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada; Yabancı yayın kuruluşlarının objektif ve çok sesli olduklarına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çağlar "Bunlar objektif ve çok sesli değil .Biz de bunu raporda yansıttık. Deyim yerindeyse yaptıkları yanlış yayınları ortaya koyduk. Bu rapor tamamen şeffaf ve gazetecilik ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.

FİŞLEME İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bu rapor tamamen şeffaf ve yaptıkları açık kaynaklara dayanmaktadır. Fişleme kesinlikle yok.Yabancı medya kuruluşlarını üzerimize geldiği gibi bir yandan Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gibi gazetelerin çalışanlarına baktığımızda bunların da tepki verdiği görülmekte.

DÜNYA GÖRÜŞLERİ ÖNEMLİ DEĞİL

Bu gazetelerin sol görüşe sahip olması bizim raporumuz için önem teşkil etmemekte, Biz BBC Türkçe gibi yabancı yayın organlarının çok sesli olduğunu iddia ettiği halde daha çok tek sesli yayın yapması eleştirdik.

OBJEKTİF OLMADIKLARINI YANSITTIK​

SETA'nın raporunu fişleme belgeleri olarak değerlendiren gazetelerin iddialarına yönelik İsmail Çağlar; Fişleme iddiaları kesinlikle yanlış! Bunlar objektif ve çok sesli değil. Biz de bunu raporda yansıttık. Deyim yerindeyse yaptıkları yanlış yayınları ortaya koyduk. Bu rapor tamamen şeffaf." açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Çağlar yaptığı açıklamada; "Fişleme değil tamamen gazetecilik bilgilerine dayalı bir rapor hazırlanmıştır. Suç duyurusunda bulunacakları iddia edilmekte, edebilirler." dedi.

YANDAŞ DİYE HEDEF GÖSTERİLEN İSİMLERDEN TEPKİ

Daha önce Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler tarafından sayısız kez hedef gösterilen Hilal Kaplan, Melih Altınok ve Hasan Basri Yalçın gibi isimler, yaratılmak istenen "Gazeteciler fişleniyor" algısına çok sert tepki gösterdi. Tamamen açık kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan raporla ilgili olarak "andıç" nitelendirilmesine karşı çıkan bu isimler muhalif medyanın ikiyüzlülüğüne de dikkat çekti.

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