SETA’dan çarpıcı ''kayyum'' araştırması! İşte 5 soru 5 yanıtla gerçekler

SETA, HDP’li 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili bir araştırma yazısı kaleme aldı. Hüseyin Alptekin ve Bekir İlhan imzalı yazıda kayyum atamalarının hukuki zeminine ışık tutuldu. Yazıda kayyum uygulamasının tarihçesine yer verildi. ‘’Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine neden kayyum atandı?’’ sorusuna yanıt verildi. Görevden almaların ardından atanan kayyumların bugüne dek hangi icraatlere imza attıkları da mercek altına alındı. İşte SETA’nın çarpıcı raporu…
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