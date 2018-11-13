Ses kaydı ortaya çıktı: 'Beni öldürecek, yarın son günüm' 13 Kasım 2018, Salı

İstanbul Küçükçekmece'de eşi tarafından öldürülen Zahide Oğuz'un bir gün önce arkadaşına attığı, "Garip beni yarın öldürecek. Yarın son günüm" diye ses kaydı attığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği'nde de bulunan ses kaydının dosyaya konacağı öğrenildi.