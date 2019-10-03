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Sermaye piyasalarında hangi adımlar atıldı? Bakan Albayrak canlı yayında anlattı

03.10.2019 16:39

A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sermaye piyasalarında hangi adımlar atıldı? sorusuna yanıt verdi.


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