Serenay Sarıkaya bayram tatilini ailesiyle geçirmeyi tercih eden ünlü isimlerden... Güzel oyuncu son dönemlerde aşk dedikoduları ile gündemden düşmüyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, bottan denize atladığı anın görüntüsünü ‘geriye saran video’ akımına uygun bir şekilde paylaştı. Sarıkaya'nın bu videosu sosyal medyada çok konuşuldu.
Serenay Sarıkaya'da akıma uydu! İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan videosu!14.08.2019 13:50
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