Haberler Web TV Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı! Ayrılıkta ihanet iddiası

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı! Ayrılıkta ihanet iddiası

26.04.2019 12:47

Magazin dünyasının gözde çifti Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’den kötü haber geldi. Uzun süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan ikili, 4 yıllık aşka ‘Heyecan bitti’ diyerek nokta koydu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları