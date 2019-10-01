Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'ten cezaevine girmeden önce şok sözler: Hapishane yolunda başlamıştı bu aşk... (Video) 01.10.2019 16:53

Seren Serengil, Yaşar İpek'le yaşadığı problemler sonrası yüksek tansiyon ve kanama nedeniyle 4. kez bebeğini kaybetmişti. 48 yaşındaki Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Bugün cezaevine girmek için adliyeye giden Yaşar İpek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Seren Serengil'e fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan Yaşar İpek'in cezaevine girmeden önceki son sözleri...

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in birlikteliği geçen sene büyük bir aşkla başlamıştı. Seren Serengil, geçen yıl Gülben Ergen hakkında konuşup, mahkeme kararını ihlal ettiği için 3 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşar İpek o dönemde Seren Serengil'i bir an bile yalnız bırakmamış, hatta aşkları hapishane yolunda başlamıştı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma kararı almasının ve aralarındaki olaylarının bu kadar büyümesinin sebebi ise, Seren Serengil'e göre eşinin kendisine şiddet uygulaması, Yaşar İpek'e göre ise, eşinin çocuk sahibi olabilmek için başka bir kadının mitokondrisini kullandığı iddiasıydı.

Seren Serengil, binbir zorlukla sahip olduğu bebeğini bu olaylar yüzünden kaybetti. Daha önce kocası hakkında 'Uzaklaştırma, kendisiyle hiç bir şekilde iletişim kurmama ve konuşmama kararı' çıkarttırmış olan Serengil, bebeğini kaybettikten sonra, Yaşar İpek'i mahkemeye şikayet edeceğini ve onu hapise attıracağını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

CEZAEVİNE GİREN YAŞAR İPEK'TEN ŞOK SÖZLER!

Yaşar İpek, eşinin bebeğiyle ilgili sıkıntılı günler yaşadığı dönemde bir Youtube kanalına konuk oldu gelişmelerle ilgili düşüncelerini anlattı, konuştu. Seren Serengil'in avukatı, eşinin kocasının hakkındaki yasağa uymadığını belirterek şikayetçi oldu. Mahkeme de Yaşar İpek'in, daha önce alınan karara uymadığı için 3 gün hapis cezasına çarptırdı..

Metris cezaevine gönderilmeden önce bir kanalda yayınlanan magazin programına konuşan Yaşar İpek, şöyle dedi: Hapishane yolunda başlamıştı bu aşk, hapishane yolunda bitiyor. Ben kimseye kızgın değilim, tek kızgın olduğum kişi kendim. Aşk olabilir mi artık, akla gelir mi böyle bir şey? Bu saatten sonra ölüsü ölüme, dirisi dirime. Hiç bulaşmamam gereken bir ilişkiye bulaşmışım.