Seren Serengil Yaşar İpek hakkında ağır açıklamalarda bulundu: Babası belli değil (Video) 31.08.2019 18:54

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Seren Serengil - Yaşar İpek kavgasında sular durulmuyor. İkili boşanacaklarını açıklamalarken, Serengil ve İpek'ten birbirleri hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Seren Serengil İpek hakkında, "Madde bağımlısı, babası belli değil, aramızı Gülben Ergen bozdu" derken; Yaşar İpek ise sosyal medya hesabından "Yatağımızda çıplak yattım, onu da mı çektin? Yarı çıplak videolarımda mı çıkacak?" dedi.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, olay açıklamalarda bulundu. Serengil, "Yaşar İpek madde bağımlısı" ifadelerini kullanırken İpek ise, "Benim Seren'e bu zamana kadar asla fiziki bir temasım olmadı" şeklinde konuştu.

SEREN SERENGİL: YAŞAR İPEK MADDE BAĞIMLISI

İşte Seren Serengil'in magazin gündemini sarsacak ifadeleri:

*Gülben Ergen bizi bitirdi.

*Yaşar İpek'in kardeşi, Gülben'in eski çalışanı. Onu üstümüze sürdü, hep bizi mahvetti.

*Yaşar'ın babası belli değil. Yaşar'ın annesi iki erkek kardeş ile evlenmiş.

*2 sene boyunca beni hep dövdü ama seviyorum diye sabrettim. Keşke en başta yapsaydım bunu.

*Para için madde işine girdi.

*Yaşar madde bağımlısı. Parası yok diye bu işi yaptı. O parasız diye evimde besledim, onu gezdirdim. Tedavi görüp arınsın istedim.

*Anlatamadığım çok şey var ama Yaşar yaptıkları için cezaevine girecek.

*Eski sevgilim Özay da bunlardan çok çekti.