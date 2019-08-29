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Seren Serengil ile Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı!

29.08.2019 14:48

Seren Serengil ve Yaşar İpek Mayıs 2018'de dünya evine girmişti. Uzun zamandır anne olma özlemiyle gündeme gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu öğrenmiş ve mutlu haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Üzerinden çok geçmeden eşi Yaşar İpek'e uzaklaştırma kararı aldırtan Seren Serengil, bu kararını bebeğinin sağlığı için aldığını belirtmişti. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıkları bilinen çiftin kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı. Yaşar İpek'in Seren Serengil'e hakaret ve küfürler savurduğu ses kaydı magazin dünyasına bomba gibi düştü.


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