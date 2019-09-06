Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında yaşanan tartışmalar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz hafta 4. kez bebeğini kaybeden Seren Serengil, canlı yayında Yaşar İpek hakkında öğrendiği gerçekle şok oldu. Henüz bebeğini yeni kaybeden Seren Serengil, eski eşi Yaşar İpek hakkında öğrendiği gerçek karşısında canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Seren Serengil bebeğinin ölümünün ardından bir şok daha yaşadı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!06.09.2019 17:35
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