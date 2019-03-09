CHP Kadıköy Bld. Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, 2013 yılında adeta PKK'ya göz kırpmış, "Direnlice" paylaşımı yaparak ülkesinin değil, bölücülerin yanında yer almıştı. Odabaşı, katıldığı bir canlı yayın programında PKK desteğinin arkasında durarak "Sadece Kadıköy'de değil, başka yerlerde de oldu" diyerek kendini savundu!
Şerdil Dara Odabaşı'ndan PKK destekçisi paylaşımlarına skandal savunma09.03.2019 22:33
- Şerdil Dara Odabaşı'ndan PKK destekçisi paylaşımlarına skandal savunma
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