Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşandı! Adliyeye birlikte geldiler

2014 yılında görkemli bir tören ile evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı. Uzun süredir boşanacakları iddiaları konuşulan çift Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitti.
2014 senesinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti boşandı. Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Daha önce aralarında anlaşan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma protokolü imzaladığı öğrenildi.
KOL KOLA ÇIKTILAR
Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi.
Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.
BOŞANMA HABERLERİNE KAÇAMAK CEVAP VERMİŞTİ
MS hastalığı nükseden Serdar Ortaç, dün akşam kan vermek için gittiği hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Boşanma iddialarına kaçamak cevap veren Ortaç, "Ne bileyim ağabey, ne diyeyim." demekle yetinmişti.
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